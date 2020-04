Časovaná bomba v domovoch sociálnych služieb

Dovolím si skromne odhadnúť, že hneď po slove koronavírus sa druhým najfrekventovanejším podstatným menom na Slovensku stalo slovo senior. Ako reagujú dôchodcovia na kritickú situáciu a na opatrenia určené na ich ochranu?

Všetky zásadné kroky slovenskej vlády, ministerstva zdravotníctva a hygienikov zameraných na boj s nákazou Covid-19 vychádzajú z empirických faktov potvrdených skúsenosťou z Číny, Talianska, Španielska a iných epidémiou ničených krajín. Chrániť treba predovšetkým ľudí nad 65 rokov, pretože tí sú koronavírusom ohrození najviac. Rovnaké vysoké riziko ochorenia sa týka aj pacientov s chronickými chorobami (onkologickými, imunosupresívnymi, po transplantáciách, po náhlych cievnych mozgových príhodách, na dialýze, s muskulárnou dystrofiou, atď.) bez ohľadu na vek, no práve ľudia vo vyššom veku trpia často navyše aj na niektoré z týchto ochorení. O to viac aktuálna situácia ohrozuje ich život.

Nielen najvyššie riadiace orgány štátu, no aj samosprávy sa intenzívne koncentrujú na túto najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva. U nás v Ružinove, mestskej časti Bratislavy s viac ako 80 tisíc obyvateľmi, je dnes takmer štvrtina z nich v seniorskom veku! Miestny úrad od začiatku korona krízy apeluje na občanov, aby si všímali hlavne tých, čo žijú sami. S pomocou ochotných spolupracovníkov a dobrovoľníkov mapuje a rieši ich potreby. Dôchodcovia by v súčasnosti vôbec nemali opúšťať svoje domovy! Aj po lieky, na drobné nákupy do potravín či drogérie, na poštu platiť šeky či čokoľvek vyzdvihnúť by mali ísť ich rodinní príslušníci alebo v prípade domovov sociálnych služieb sociálni pracovníci. Všetky tieto drakonické opatrenia majú jeden jediný cieľ – ochrániť životy najohrozenejšej skupiny, našich seniorov. Preto sa tiež zvonka hermeticky uzavreli domovy sociálnych služieb, príbuzní nemôžu svojich starkých navštevovať, personál prechádza každodennou kontrolou, meraním teploty, dodržiava sprísnené hygienické štandardy, nosí rúška a rukavice. V extrémne kontrolovanom režime sa poskytuje zdravotná starostlivosť a pripravuje strava tak, aby ani náhodou nebola zdrojom zavlečenia nákazy.

Po mesiaci kritickej situácie v našej krajine to už ikskrát počul a pochopil snáď každý. S hrôzou však zisťujem, že máme množstvo seniorov, ktorí to aj počuli, aj hádam pochopili, ale elementárne pravidlo NECHODIEVAŤ VON ignorujú.

Aktuálna situácia v Ružinovskom domove seniorov

Ide o vôbec najväčšie zariadenie pre seniorov na území Slovenskej republiky. Sociálnu službu pobytovou celoročnou formou poskytuje pre 288 klientov, pričom priemerný vek prijímateľov sociálnej služby je 82,4 rokov. Aplikovali v ňom všetky opatrenia, ktoré prijala vláda, krízový štáb či Úrad verejného zdravotníctva, mnohé z nich dokonca zaviedli ešte skôr, ako ich do praxe uviedla štátna správa. V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečilo vedenie RDS naozaj vysoký štandard ochrany života a zdravia svojich klientov. Jednu vec však napriek enormnej snahe zabezpečiť nedokážu.

Všetci seniori sú plne spôsobilí na právne úkony a mobilní. To znamená, že nikto im nemôže zakázať vychádzať zo zariadenia. V prípade, ak by sa Ružinovský domov seniorov (RDS) rozhodol zariadenie jednoducho „zamknúť“, nepochybne by sa jeho vedenie dopustilo trestného činu pozbavenia osobnej slobody alebo obmedzovania osobnej slobody. Na klientov môžu vplývať jedine metódami sociálnej práce, teda vysvetľovaním, presviedčaním a argumentmi. Presne to im koniec koncov odporúčalo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, keď sa ho z RDS pýtali, akým spôsobom majú zabezpečiť, aby seniori nechodievali von zo zariadenia.. Ako službu navyše poskytol domov možnosť objednať si čokoľvek, čo klient potrebuje z obchodu, u sociálnych pracovníkov, ktorí dvakrát do týždňa idú na nákup. Rovnako môžu využiť donáškové služby od štyroch dodávateľov či prihlásiť sa na celodennú stravu priamo v zariadení, a tak pokryť svoje potreby na celý ceň. To všetko s cieľom eliminovať opúšťanie priestorov RDS a chodenie po vonku.

Žiaľ, pri mnohých senioroch sa to míňa účinku. Časť obyvateľov domova je síce disciplinovaná, dodržiava všetky opatrenia a zo zariadenia neodchádza. Mnohí však odporúčania a prosby ignorujú, personálu, ktorý opakovane prízvukuje všetky riziká chodenia von, sa dokonca smejú. Vedia, že im nikto nemôže zakázať opustiť budovu domova seniorov a opakovane to robia. Koncom marca 2020 preto vedenie spravilo posledný zúfalý pokus a v Ružinovskom domove seniorov zaviedli „kontrolovaný vstup a výstup prijímateľov sociálnej služby do zariadenia a zo zariadenia“. Kontrola spočíva vo vypísaní lístku, na ktorom klient uvedie čas a dôvod odchodu. Štatistika je katastrofálna!

počet opustení 26.03.2020 79 27.03.2020 74 28.03.2020 91 29.03.2020 27 30.03.2020 55 31.03.2020 66 01.04.2020 73 02.04.2020 89 03.04.2020 98 04.04.2020 87 05.04.2020 35

Ako si môžete všimnúť, dokonca aj v nedeľu, keď sú všetky obchody zavreté, opustilo zariadenie 27, respektíve o týždeň neskôr až 35 ľudí. Medzi dôvodmi svojho odchodu uvádzajú napríklad „kŕmenie mačiek“ alebo „prechádzku na Železnej studničke“. Bohužiaľ, tým skutočným dôvodom je väčšinou tvrdohlavosť starých ľudí, ktorí si odmietajú nechať poradiť. Niektorí z nich dokonca chodievajú do obchodu štyri či päťkrát denne! Takéto správanie v tejto skupine obyvateľstva je viac ako rizikové a napriek extrémnej snahe a nasadeniu personálu domova, nie je otázka, či bude Covid-19 zavlečený do zariadenia, ale kedy.

Zle a ešte horšie

Ružinovský domov seniorov nie je v tejto situácii ojedinelý. Podobné skúsenosti majú aj ďalší poskytovatelia sociálnej starostlivosti a ich riaditelia teda sedia na časovanej bombe. Zákonnou cestou nemajú čo viac spraviť, akokoľvek im záleží na tom, aby predišli situácii známej z Talianska, Španielska alebo Českej republiky, kde boli ohniská nákazy identifikované práve v zariadeniach pre seniorov. V prípade jej rozšírenia v tejto vekovej skupine môže byť pre mnohých prijímateľov sociálnej služby smrteľná.

Veľkým etickým problémom je nízka miera ohľaduplnosti medzi samotnými seniormi. Tí, čo hlasno argumentujú svojím právom na slobodu pohybu a ľahkovážne chodievajú von s pocitom, že sú dostatočne silní a koronavírusu odolajú, nebezpečne ohrozujú ležiacich klientov. Neberú ohľad na ich ťažký zdravotný stav, na to, že ak zavlečú ochorenie do sociálneho zariadenia, medzi prvými obeťami budú práve najstarší a ťažko chorí. Sú často presvedčení, že ich potreby sú nadradené nad potreby druhých a bohužiaľ, aj tak konajú. Ležiaci pacienti nemajú pritom vôbec žiadne možnosti sa aktívne brániť.

Rozhodnutie musí prijať vláda

Riešením tejto situácie by bolo rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov aj na poskytovateľov sociálnych služieb v pobytových zariadeniach. Základné práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb by sa obmedzili zákazom vychádzania zo zariadenia, okrem prípadov nevyhnutných na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, za účelom ochrany života a zdravia tejto rizikovej skupiny obyvateľstva.

Žiadosť v tomto znení zaslala riaditeľka Ružinovského domova seniorov Mária Mattovič Straková predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, Úradu verejného zdravotníctva aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Bez tohto opatrenia nedokážu zariadenia sociálnych služieb primerane zabezpečiť ochranu života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Časovaná bomba stále tiká...